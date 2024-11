Un préavis de grève déposé au CHPF

« Depuis de nombreuses années, le Syndicat élargit des médecins anesthésistes réanimateurs (SEMAR) a régulièrement alerté les instances de la dégradation constante des conditions de travail des médecins anesthésistes réanimateurs du centre hospitalier de la Polynésie française, souligne le préavis de grève. Malgré toutes nos alertes et propositions, aucune mesure n’a été prise à ce jour ».

Les revendications du personnel du CHPF et en particulier des médecins anesthésistes réanimateurs, touchent plusieurs aspects, notamment des améliorations des conditions de travail et une revalorisation salariale. Les travailleurs du secteur de la santé expriment un sentiment de fatigue et d’épuisement face aux conditions actuelles, qui affectent aussi bien leur bien-être que la qualité des soins aux patients. Ils dénoncent notamment un manque de personnel et une surcharge de travail, qui impactent l’efficacité des services offerts aux habitants de Polynésie française.

Les syndicats soulignent l’importance de cette mobilisation pour faire entendre leurs revendications et obtenir des changements concrets.