Un nouveau navire de croisière en Polynésie en 2026

Olivier Narcy, directeur commercial Europe – Moyen-Orient – Afrique et Polynésie du groupe Ponant, l’a annoncé aujourd’hui : un nouveau navire de luxe de la compagnie Ponant sera désormais en croisière en Polynésie, le Jacques-Cartier : « On a décidé de déployer un nouveau navire à partir de l’hiver 2026-2027 : un second navire Ponant (le premier étant le Paul Gauguin, NDLR) viendra sur la région pour répondre à la demande très importante notamment sur le marché européen. On a beaucoup de clients allemands, anglais, français… qui veulent aller en Polynésie. Il y aura deux concepts de croisière qui vont cohabiter : la croisière sur le Paul Gauguin qui est un concept classique, et le concept croisière d’expédition avec le Jacques-Cartier, qui est un navire qui viendra entre septembre 2026 et mars 2027 et qui reviendra tous les hivers. L’objectif, c’est d’aller au contact de la nature, de la population, des cultures locales. De débarquer les passagers en zodiac et non pas de se mettre à quai ou au mouillage ».

Et pour ceux qui s’inquiètent de l’impact environnemental de l’arrivée d’un nouveau navire dans les eaux polynésiennes, Olivier Narcy se veut rassurant : « On a disposé des pots catalytiques sur tous nos navires, on a installé le branchement à quai, c’est-à-dire que quand le navire est à quai, on est connecté à l’électricité et on fonctionne uniquement à l’électricité, et on a retiré le fuel lourd de nos navires depuis un peu plus de deux ans avant que la législation internationale y contraigne l’ensemble des compagnies de croisière. Aussi, ce sont des petits navires, entre 150 et 200 passagers en moyenne, donc avec un impact environnemental bien plus mesuré que sur des grosses unités ».