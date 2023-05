Un colloque à l’UPF pour mieux comprendre la loi sur la protection de l’emploi local

La protection de l’emploi local est un sujet sensible qui déchaîne les passions depuis plus de 10 ans en Polynésie. Adoptée en 2019, la loi du pays a rapidement été freinée par la Covid avant d’entrer en service officiellement le 1er octobre 2022. Une loi qui n’en est donc encore qu’à ses prémices.

C’est pourquoi l’Université de Polynésie organisait un colloque aujourd’hui. Une réunion pour mieux comprendre et avancer sur cette loi. Pour cela, Nadège Meyer, maître de conférences, a été invitée à parler de l’exemple calédonien. Le Caillou adopté sa loi du pays sur la protection de l’emploi local en 2010. « La Polynésie est en train de déployer ce dispositif de protection et donc peut-être qu’on peut les prévenir des écueils que nous on a pu rencontrer sur ces données statistiques qui nous ont fait défaut et qui font qu’aujourd’hui on a du mal à faire le bilan de notre loi du pays ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Présents également, de nombreux chercheurs, mais aussi ceux qui sont désormais chargés de faire appliquer la loi sur la protection de l’emploi local comme le SEFI ou encore les employeurs du fenua, d’où la présence du vice-président du MEDEF, Thierry Mosser : « Pour l’instant, l’approche est plutôt positive. Le SEFI comprend qu’il y a une loi à appliquer, mais comprend aussi qu’il ne faut pas bloquer la machine économique. Pour l’instant, les choses se passent pas trop mal. (…) Ce qu’on retiendra surtout, c’est l’intérêt de la création du comité technique de l’emploi local qui permet d’avoir un début d’observatoire de l’emploi qui permettra de régler le problème de fond ».

Ce colloque universitaire sera restitué et publié dans un ouvrage afin que chacun puisse s’en servir pour faire bon usage de la loi sur la protection de l’emploi local.