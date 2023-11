Un cas de dengue 2 autochtone confirmé à Papeete

Un cas a été confirmé ce lundi au domicile d’une personne vivant à Papeete. Il s’agit donc d’un cas autochtone.

Dans un communiqué, les autorités rappellent que les symptômes de la dengue se manifestent au bout de 3 à 14 jours après la piqûre infectante et les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et une éruption cutanée. En cas d’apparition de ces signes, il est recommandé de consulter rapidement un médecin qui prescrira le test de diagnostic.

Pour tenter d’enrayer la diffusion de la maladie, des traitements auront lieu dans la zone où a séjourné le cas durant sa période de contagiosité. Il s’agit du quartier de Fari’ipiti.

Les traitements auront lieu les jeudi 30 novembre et lundi 4 décembre au lever du jour ou peu après.

Afin d’anticiper et de ralentir une éventuelle diffusion de la maladie, il est recommandé à la population de :



Consulter un médecin en cas de suspicion de dengue (forte fièvre, maux de tête, courbatures) ;



Se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi et sur les lieux de travail ;



Se protéger des piqûres notamment par l’application de répulsifs cutanés, insecticides, diffuseurs et autres.

Pour toute demande d’information sur les traitements contre les moustiques, contactez le Centre de Santé environnementale (CSE) de la direction de la Santé au 40 50 37 45 ou par mail au [email protected] .

Pour toute demande d’information sur la dengue, contactez le Bureau de veille sanitaire et de l’observation au 40 48 82 01 ou par mail à [email protected]