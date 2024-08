Travaux illégaux à Temae : la fédération Tahei auti ia Moorea dénonce 

Ce mardi matin, la fédération Tahei Auti ia Moorea (œuvrant pour la protection et la restauration du patrimoine environnemental) a fait intervenir un huissier de justice pour constater les travaux de défrichage et de remblayage et l’absence d’affichage, pourtant obligatoire. « Nous avons joint la commune, le ministère de l’Équipement et nous nous sommes rendus à la Direction de la Construction et de l’Aménagement. Ils nous ont indiqué qu’il n’y a aucune demande officielle pour ces travaux, donc aucune autorisation délivrée » déclare le président de la fédération, Rahiti Buchin.

Du côté de la commune, on confirme qu’aucune demande officielle n’a été formulée pour ces travaux. La police municipale a alors été dépêchée sur site pour constater les faits. En parallèle, les représentants de Louis Wane, propriétaire des lieux, ont immédiatement arrêté les travaux. Celui-ci a ensuite été invité à régulariser rapidement la situation sur le plan administratif.



La fédération Tahei Auti ia Moorea se réunira en fin de journée pour dénoncer cette opération et pour « alerter les pouvoirs publics sur ces grands promoteurs qui n’en font qu’à leur guise ».