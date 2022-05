Terainui Hunter, sacré meilleur barman de Polynésie

Consécration pour le barman de l’intercontinental Tahiti avec son cocktail Tiki Tea. Terainui Hunter décroche le titre de meilleur barman de Polynésie à l’issue du Hoa bartender contest qui s’est tenu hier soir dans la brasserie de Fare Ute. “J’ai repris un peu l’idée de chaque membre de mon équipe pour l’élaboration de ce cocktail. Tiki représente toutes les personnes qui m’ont aidé à la création du cocktail et Tea est la bière utilisée” résume le lauréat. Inspiré du “cucumber smash”, son cocktail d’une robe vert clair a conquis le jury et le public par sa fraîcheur et son goût légèrement citronné. Quelque chose de simple, mais d’efficace. “Il a préféré jouer la sécurité” relève le mixologue et membre du jury, Jonathan Drouillon.

Mais le barman s’est également démarqué par sa prestance, sa maîtrise technique et son aisance d’élocution. Autant de qualités qui lui serviront pour le concours national organisé par l’association des barmen de France le 13 juin à Paris. Outre 30 000 francs de matériel et l’intégration de sa boisson dans la carte de la brasserie Hoa pendant un an, Terainui s’envolera effectivement dès la semaine prochaine pour ce nouveau challenge.

(Crédit photo AFP)

Là-bas, les candidats seront évalués sur une épreuve en trois temps : set-up et décoration, exécution et présentation chronométrée d’un cocktail en quatre exemplaires et dégustation par un jury. Mais ce n’est pas tout. Le jury tiendra compte également de la qualité du show et de la musique.

Sur la deuxième marche du podium, la barman du l’urban Café, Andréa Clerc, avait pourtant rivalisé d’originalité avec sa création baptisée Appassiona Tea. Un cocktail assorti de sirop de patate douce, associée à de la bière Hoa Tea, de la vodka infusée aux épices de Chaï et d’un soupçon de cacao. Un mélange censé illustrer le “fruit de plusieurs cultures” selon la barman. Elle remporte notamment 20 000 Fcfp de matériel offert par Fenua Pro Bartender.