Taputapuatea face au casse-tête des nouveaux rythmes scolaires

Ce mercredi, Thomas Moutame a rassemblé les équipes de la cuisine centrale communale. Objectif : Mettre en place la meilleure stratégie pour distribuer les 420 repas aux élèves de Taputapuatea.

Deux rythmes scolaires ont été retenus par les 4 écoles de la commune. D’un côté le système 8h-13h avec 5 matinées et 3 après-midis travaillées et de l’autre, le système 8h-15h avec 5 matinées et 2 après-midis travaillés.

« Au niveau de la cuisine, il n’y a pas de problème, il faut juste qu’on voit à quelle heure il faut servir, 11h30 ou 12 heures. On a vu avec les instituteurs de Opoa et Puohine, car ils finissent à 13h et donc la commune offre un repas. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est une décision de la commune. On ne peut pas ramener les enfants chez eux sans manger. Donc il faut qu’on regarde tout ça.«

– PUBLICITE –

Idem pour le transport scolaire, assuré aussi par la commune. Après maints travaux de réflexion, un plan de ramassage a été adopté, mais pas sans conséquence sur le budget.

« Il faut réorganiser le transport parce que Opoa termine plus tôt par rapport à Avera. À Avera, il faut également doubler le ramassage, on va ramener d’abord le primaire et récupérer ensuite les collégiens, et nous avons demandé au ministère une rallonge pour combler ce déficit.«

Consciente des inconvénients qu’auront ces changements sur la réorganisation du planning des parents, la commune organisera des ateliers pour occuper les enfants après les cours.

« Nous allons mettre à disposition des écoles de Taputapuatea 2 ou 3 agents qui vont occuper ces enfants avec une activité tournées vers la culture, le tu’aro maohi, car notre objectif est d’organiser le Heiva Taure’a l’année prochaine… »

Ce dispositif sera testé durant les deux premières semaines après la rentrée des classes. Il sera ensuite modifié et ajusté en cas de nécessité.