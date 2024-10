Tahiti Fashion Week : découvrez les candidates au concours de mannequin

Elles sont 12 à tenter le concours de mannequins de la Tahiti fashion Week. À l’issue de l’événement, deux d’entre elles auront la chance de mettre un pied dans l’univers de la mode au travers de l’agence italienne Brave management. L’an dernier, c’est Hokule’a qui avait remporté le concours et s’était envolée pour Milan.

Les candidates ont passé ces dernières semaines à perfectionner leurs poses et démarches sous les conseils avisés de notre directeur artistique : Alberto V, explique l’organisation.

Les résultats du concours seront annoncés lors de la dernière soirée de la Tahiti Fashion Week le 25 octobre à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa

PRATIQUE

Tahiti Fashion Week 2024

Du 23 au 25 octobre

TARIFS :

– Soirées Moana 23 & 24 octobre : 1.500 F

– Soirée Poerava 25 octobre : 13.500 F/personne en placement numéroté. Cocktail dînatoire et coupe de champagne inclus.

Zone de chaises non couverte en cas de pluie : rangées M, N, O, P, Q, R et S.

Réservations : bit.ly/billetterie-TFW24