Silversea ambitionne des croisières intra-Polynésie dès 2025

Silversea est une compagnie du groupe Royal Carribean spécialisé dans les croisières de luxe et d’expédition. Ils ont 12 navires de 50 à 365 passagers. Sur les 5 dernières années, les navires Silver Explorer d’une capacité de 132 passagers et Silver Whisper de 382 passagers ont croisé dans les eaux polynésiennes et ont effectué près de 18 escales dans nos îles.

Pour la seule année 2022, 8 escales sont prévues en Polynésie française, sur des itinéraires trans-pacifique, venant illustrer l’engouement naissant de la compagnie pour la destination.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Silversea, par la voix de son vice-Président a présenté au Gouvernement ses ambitions de développement sur la Polynésie, en proposant un programme de croisières intra-Polynésie dès l’année 2025. L’objectif est d’inclure les populations locales au projet, mais aussi de limiter autant que faire se peut, l’impact environnemental de leur activité.

Le président Edouard Fritch a accueilli favorablement ce projet ent la délégation pour leur l’intérêt qu’il porte à notre destination « Tahiti et ses îles ».