Sécurité : exercice incendie à bord de l’Hawaiki Nui

C’est un scénario qu’il vaut mieux éviter : une explosion en salle des machines suivie d’un départ de feu. Les 18 membres d’équipage de la goélette Hawaiki Nui s’entrainent aux risques majeurs dans cet exercice coordonné avec le JRCC. Le bateau qui relie Tahiti aux Raromatai est en détresse. Un blessé grave doit être évacué par hélicoptère. « On avait perdu toute propulsion et toute l’énergie à bord. Il a fallu effectuer un remorquage du navire vers le port le plus proche » explique Araia Moeterauri, chef de quart au JRCC.

L’équipage formé aux gestes de premiers secours monte d’un cran avec cette simulation. Elle permet d’évaluer les acquis et parfaire les techniques d’intervention d’urgence.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le rôle de chacun est aussi essentiel dans la chaine de secours, entre la situation à bord et la cellule de crise à terre. « C’est un poste très difficile. Il faut bien connaître son navire et son équipage. (…) L’exercice m’a permis de me remettre en question concernant mes obligations en tant que second capitaine » déclare Hawaiki Tehei, capitaine en second.

Cet exercice grandeur nature est une première pour l’équipage de la goélette. À chaque étape, le directeur de l’exercice surveille les manœuvres. La réactivité de chaque marin est un atout pour surmonter cette crise, mais attention à la précipitation… « Il faut quelqu’un qui ait un œil extérieur à l’animation et qui puisse être capable de dire ‘attention, là on est peut-être en train de dépasser certaines limites de sécurité, surtout vis-à-vis de la météo, de la circulation maritime autour’, alors que ceux animent ou participent à l’exercice ont pas forcément ce réflexe-là puisqu’ils sont focalisés sur leur exercice et la réussite de leurs actions » nous dit le capitaine de Corvette Pierre Beurdeley, directeur de l’exercice.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le SAMU et la marine nationale ont aussi apporté leur expertise tout au long des étapes de l’exercice. Un debriefing permettra, de retour à quai, d’évaluer et corriger les erreurs.