Reprise progressive des examens du permis de conduire

Une organisation spécifique est mise en œuvre pour reprendre les examens de « code » et de conduite en respectant les mesures barrières. Ces examens sont remis en place progressivement, d’abord les candidats des auto-écoles, puis avec les candidats libres (examen théorique générale). Les mesures barrières sont traitées avec une vigilance accrue et les procédures ont été cooptées avec les parties prenantes (inspecteurs et auto-écoles).

Plus d’informations sur les modalités de reprise ICI.

