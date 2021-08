Rentrée scolaire : les fournitures à récupérer, la Covid à éviter

Ils attendent les mesures concrètes de l’établissement pour que la rentrée se fasse le plus sereinement possible : à Pomare, les parents d’élèves le savent bien, le Covid et son variant Delta circuleront très probablement dans les couloirs et la cour du collège et du lycée. Ils misent sur le respect des règles sanitaires pour éviter la contagion. “Il faut que nos élèves respectent ces gestes” indique Athalie Amaru, parent d’élève. “Les gestes barrières, le port du masque… on le dit assez souvent, alors je pense que tout le monde va le faire, surtout dans l’établissement où il y a du public” ajoute un autre parent d’élève.

Pour récupérer les fournitures scolaires, un sens unique a été mis en place. Les parents progressent par groupe selon les classes. Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires. “On a essayé, avec la direction, de mettre en place un système qui permettrait de limiter les attroupements au maximum dans l’établissement. Déjà, en mettant en place des horaires comme ça les parents savent exactement à quelle heure venir “ explique Steeve Young Pine, enseignant.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour ou contre le vaccin, chacun son opinion, mais dans la file d’attente, certains parents ne cachent pas leur inquiétude face au nombre de cas positifs en augmentation. Les opinions restent divisées pour la vaccination des mineurs. “Je suis d’accord. De toute façon, tôt ou tard on sera bien obligé de se faire vacciner, donc autant mieux commencer dans les établissements” nous dit Christine Teumere, parent d’élève. “Je ne suis pas vacciné… c’est mieux de mettre le masque etc.” déclare quant à lui Steeve Faara, parent d’élève.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Cahiers, crayons et autres fournitures rempliront les sacs à dos et l’objectif est de ne pas y glisser en plus le virus. Les mesures sanitaires seront renforcées prévient la direction. “On va surtout stabiliser les choses. On va surement plus renforcer les choses car le variant est différent, car il y avait eu un petit relâchement donc on va vraiment exiger le masque au niveau des élèves dans l’école, et on va continuer le lavage des mains” déclare Mauarii Meuel, directeur adjoint du lycée collège Pomare IV.

850 élèves sont attendus au sein du collège lycée Pomare IV pour cette rentrée.