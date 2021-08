Le président fondateur de l’entreprise Sat Nui, René Malmezac, est décédé ce mercredi à l’âge de 88 ans à Punaauia. Chef d’entreprise et propriétaire terrien en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, il a également été coureur cycliste. René Malmezac finançait notamment la célèbre Ronde tahitienne. Une course porte également son nom : La cyclo Malmezac.

Plusieurs fois président du Rotary club et son principal donateur, il avait été fait chevalier de l’ordre de Tahiti Nui en 2003 et chevalier de la Légion d’honneur en 2006. Il était à l’origine de l’opération Noël pour tous qui permet chaque année de venir en aide à des enfants dans le besoin.

Il était le père d’Eric Malmezac, vice-consul de Nouvelle-Zélande et grand-père de Christophe Malmezac, compagnon de l’ex-Miss France Marine Lorphelin.

Le docteur Jean-Louis Boissin président de la section Bougainville de la Légion d’honneur et vice-président du Rotary, se souvient de lui comme d’un “père fa’a’amu”, un homme “simple et généreux”.

Une messe aura lieu jeudi à l’Eglise St Etienne de Punaauia à 14 heures et l’enterrement au cimetière de l’Uranie de Papeete à 16 heures.

Un cortège accompagnera le cercueil dans Fare Ute entre 15h30 et 16h pour un hommage.