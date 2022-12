Remise de clés de 45 logements OPH en location-vente à Tikehau, Manihi et Takapoto

Dans l’archipel des Tuamotu, 45 clés de logements OPH sortis de terre ont été attribuées par le Pays à des familles. À Tikehau, 2 lotissements ont vu le jour : TAPIRIVAEVAE, composé de 8 logements type F3 et F5; et FAATINI, avec 7 logements de type F3 et F4.

A Manihi, le lotissement POROA-PUTOTORO est situé sur le motu de l’aérodrome. Il se compose de 15 lots de 1 000m² comportant un fare OPH F3, F4 ou F5, et d’un espace vert commun de 850 m², aménagé pour le confort des familles.

Enfin, à Takapoto, le lotissement AKAUAGA et ses 15 fare du F3 au F5 sont situés sur une parcelle accessible directement depuis la route principale, à 700m au Nord du village de Fakatopatere, qui offre une façade sur le lagon d’environ 1 km.

Ces programmes prévoyaient initialement la location-vente du terrain avec la possibilité pour les attributaires de bénéficier d’un fare OPH, en contrepartie d’une participation financière de 2 à 35% du prix du fare calculée en fonction de leurs revenus et de leur composition familiale.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie Française)

Face à la difficulté des familles de verser cette participation, le dispositif a été revu en location-vente du terrain et du fare pendant une durée de 5 ans. Les loyers, comprenant une part locative et une part acquisitive, ont été définis en fonction de la superficie du terrain et de la typologie du logement de la manière suivante :

Entre 14.260 et 17.310 Fcfp pour les lotissements TAPIRIVAEVAE et FAATINI à Tikehau,

Entre 10.700 et 15.700 Fcfp pour le lotissement POROA-PUTOTORO à Manihi,

Entre 11.820 et 14.890 Fcfp pour le lotissement AKAUAGA à Takapoto.

Les familles éligibles pourront bénéficier de l’Aide Familiale au Logement (AFL) sur leur part locative.

Le coût global de ces 3 opérations de viabilisation et de construction de fare s’élève à près de 900 millions Fcfp TTC, co-financés par l’Etat et le Pays.

Au cours des prochains mois, 67 familles de Makemo, Hao, Kaukura et Nuku Hiva pourront emménager dans un logement neuf dans le cadre de programmes identiques, et en seront propriétaires à l’issue de la période de location-vente de 5 ans. Les futurs locataires ont été sélectionnés en Commission d’attribution, après avoir constitué et déposé un dossier de demande de logement auprès de l’OPH, qui a tenu des permanences dans les mairies des îles concernées.