Quelle couverture sociale pour les étudiants de retour au fenua ?

Ce sont les familles des étudiants qui ont lancé l’alerte sur les réseaux sociaux. Certains étudiants de retour de leurs études se voient refuser leur affiliation au RSPF, le régime de solidarité et sont inscrits automatiquement au RNS, le régime des non-salariés.

Contrairement à ce qu’explique Avenir étudiant, ce n’est pas la résidence qui est en cause mais les conditions de revenus, indique la Caisse de prévoyance sociale. « La condition de ressource intègre tous les revenus d’obligé alimentaire notamment les prestations en nature ou en espèces comme l’argent de poche que les parents donnent à leurs enfants, les frais de scolarité qui sont pris en charge, les frais de logement pendant les études. Tous ces éléments là sont intégrés dans l’assiette des ressources. Ensuite on fait un calcul à l’année, en mensuel, et on fait la comparaison avec le seuil. Le seuil mensuel c’est 87446 Fcfp pour une personne seule. par contre si l’enfant est en concubinage, ou marié, le seuil est de 97 346 Fcfp. Et il faut se dire que le régime de protection sociale de solidarité, c’est un régime qui est financé par le Pays. Et donc il est réservé aux plus démunis« , détaille le directeur du service Relations client, Edwin Faaruia.

Un « collectif pour la CPS des étudiants » est en train de se monter. Une réunion est prévue prochainement.