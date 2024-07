Quand les obligations religieuses cohabitent avec les JO

Trois heures avant la messe, les leaders de l’Église adventiste de Teahupo’o étaient déjà au seuil de leur église pour accueillir les fidèles. Même si les festivités olympiques sont à quelques pas du temple, ils tiennent à célébrer le Sabbat. « On a tous notre badge d’accès pour se rendre au culte, on est dans la zone B. (…) La plupart des gens sont des membres de Teahupo’o, ils habitent de ce côté et de l’autre côté de la rivière » explique Ronald Atger, conseiller adventiste.

« Il faut savoir qu’à la fin de la route, au PK 0, ce sont les adventistes, et je tiens à ce que le culte soit respecté » indique Roniu Tupana Poareu, maire déléguée de Teahupo’o.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En ce premier jour de compétition, la ferveur est bien là et l’ambiance festive. Mais pour le bon déroulement du culte, il faut faire un effort et baisser parfois le volume sonore.

– PUBLICITE –

Côté fidèles, c’est une satisfaction d’avoir été entendus par le comité organisateur des JO2024 et la commune. « Nous sommes heureux, il y a un responsable des JO qui est là et qui est venu voir si le volume n’était pas trop fort » indique Stevenson Atger, habitant de Teahupo’o. « Cet après-midi, on sera plus libre » ajoute Ronald Atger.

Si le Sabbat du jour s’est bien tenu ce samedi, si la compétition se poursuit jusqu’au week-end prochain, les adventistes de Teahupo’o devront de nouveau cohabiter avec les JO.