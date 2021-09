Portrait – Christian, tailleur de corail à Anaa

Christian se rend dans son atelier au gré de ses envies, quand il a des commandes de Tahiti ou alors lorsqu’un des rares bateau de croisière est en escale sur l’atoll, comme ce fut le cas en juillet dernier.

Ce qu’il confectionne à partir de bloc de corail issu du platier de l’atoll -le “feo” comme l’appelle les paumotu-, interpelle forcément. Le résultat est magnifique. “Je choisis d’abord les pierres, selon la couleur que je veux etc. et après, je coupe et je taille. Je travialle à l’eau, et les finitions sont à la main” explique l’artiste.

Christian Williams habite au cœur du village de Anaa et participe activement à la vie de son atoll. À ses heures perdues, il aime raconter les mythes et légendes de l’île, en particulier l’histoire du peuple “Mokorea” des abysses.