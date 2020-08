Port du masque obligatoire dans tous les établissements scolaires de Polynésie à partir de la 6ème

En visite au lycée Paul Gauguin, Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, vient d’annoncer que le port du masque était désormais obligatoire dans tous les établissements scolaires de Polynésie à partir de la 6ème.



« Nous faisons une rentrée des classes particulière cette année. (…) Les établissements scolaires et le personnel enseignant sont prêts à accueillir nos enfants. On a fait le tour [de plusieurs établissements depuis lundi], je les trouve sereins, malgré quelques inquiétudes certes, parce qu’ils sont aussi parents d’élèves » a déclaré Christelle Lehartel. « Je sais qu’il va y avoir d’autres cas, c’est certain. Avec le gouvernement et mon collègue du ministère de la Santé, nous sommes en train de gérer la situation sanitaire, mais nous sommes prêts avec le ministère de la Santé, avec tous les protocoles scolaires qui sont déjà partis et distribués dans tous les établissements scolaires depuis fin mai début juin, donc tout le monde a les outils en main pour démarrer cette rentrée des classes » a-t-elle ajouté.

« Nous avons fortement recommandé le masque, mais je vois que ce n’est pas si bien respecté donc on va le rendre obligatoire pour tous les élèves qui arrivent au collège, et surtout pour tout le personnel » Christelle Lehartel

« Je vous l’annonce officiellement : le port du masque est devenu obligatoire puisqu’on se rend compte que nous les adultes, finalement, on prend pas suffisamment nos responsabilités en main, donc on va monter d’un cran et je demande le port du masque obligatoire dans tous les établissements scolaires à partir de la classe de sixième » a ensuite déclaré la ministre « Envoyez vos enfants à l’école (…) et surtout, respectez les gestes barrières, les gestes d’hygiène. Le tavana des Tuamotu nous disait tout simplement, le masque aujourd’hui est devenu un accessoire indispensable à la vie de tous les jours. »



Des détails seront davantage donnés lors du point presse du président du Pays Edouard Fritch, et du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, qui aura lieu ce mardi à 15 heures. Des déclarations concernant les mesures de lutte contre le Covid-19 à suivre en direct TV et Web sur TNTV, TNTV.pf et notre page Facebook.