Pluie : vigilance orange aux îles du Vent, de nouvelles inondations à la Presqu’ile

Météo France vient de placer les îles du Vent, et Tuamotu Centre et Centre Sud en vigilance orange pour des fortes pluies.

Les averses pourront être de fortes intensités et générer d’importants cumuls sur la Presqu’île, les hauteurs et dans les vallées encaissées selon Météo France. Mais déjà, certains habitants ont les pieds dans l’eau. Des vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Selon des habitants, la pluie a démarré en matinée et s’est depuis intensifiée. La rivière a également débordé au niveau du nouveau pont.

Le haut-commissariat conseille à la population de :

limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

Ces conditions météorologiques devraient persister jusqu’à jeudi. D’autres archipels ont été placés en vigilance jaune pour la forte houle. À Rimatara aux Australes, l’écume a transformé certains bord de mer donnant l’impression d’un sol recouvert de neige.