Pauline Moua reçoit la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin

La présidente de l’association de la Fraternité chrétienne des handicapés a été récompensée, une nouvelle fois, pour son dévouement envers les personnes en situation de handicap. Elle avait été faite chevalier de l’ordre national du Mérite en 2008 puis élevée au grade d’officier en 2017 et avait également reçu le grade de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

De ces années au sein de la Fraternité chrétienne, Pauline retiendra que les objectifs ont été plus qu’atteints : « On a été au-delà des objectifs que nos prédécesseurs ont mis en place. Parce que déjà, on est passés au salariat, et surtout, o accueille des enfants dans de bonnes conditions. Et surtout, aujourd’hui, il y a la scolarité partagée, la scolarité en interne et en externe de nos enfants, plus les autres prises en charge éducatives et sportives. (…) Les enfants de chez nous, il y a des enfants qui ont des diplômes. Il y en a même en Master, il y en a en Licence, il y en a en BTS. Alors c’est merveilleux pour nos enfants. Ce n’est pas tout le monde parce que c’est souvent en fonction de la capacité des enfants. »

Née à Apataki, dans les Tuamotu, Pauline Moua a suivi un parcours scolaire rigoureux. Son projet professionnel était clair : enseigner. Cependant, la naissance de son fils Tamatea, atteint d’un handicap polyvalent, en 1975, a profondément modifié ses priorités. Elle a alors décidé de mettre en pause sa carrière d’enseignante pour se consacrer entièrement à son fils.

– PUBLICITE –

Pauline Moua s’est investie dans l’association de la Fraternité chrétienne des handicapés, dont elle est devenue présidente en 1990. Cette année a marqué un tournant dans son engagement. Elle a mené de nombreuses actions pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées et changer le regard de la société à leur égard. Grâce à ses efforts, quatre nouveaux centres d’accueil ont vu le jour, dont un spécialement dédié aux adultes polyhandicapés.

Son combat ne s’est pas arrêté là. En 2002, elle a rejoint la Fédération handisports et sports adaptés en tant que vice-présidente. Elle a notamment obtenu la création d’un parcours adapté aux athlètes handicapés lors des épreuves de va’a marathon.