Déception pour Mister Tahiti. Heiva Ah-Min, qui représentait le fenua au titre de plus bel homme de France, n’a pas été sacré malgré le soutien de nombreux Polynésiens présents à la soirée d’élection.

Il ne figure pas, non plus, parmi les deux dauphins, titres attribués à Mister Midi-Toulouse et à Mister Bourgogne.

Le jury était présidé par Xavier de Fontenay, le fils de Geneviève de Fontenay, et composé de diverses personnalités dont l’animateur Jordan De Luxe.