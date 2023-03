Au concours Mister France, le discours de Teaniva Dinard pour rappeler les essais nucléaires

Mister Tahiti 2022 Teaniva Dinard, représentait ce samedi la Polynésie au concours de Mister France à Poissy en métropole. Pas de titre pour le fenua cette année, mais Teaniva aura marqué les esprits par son discours : “Je suis artiste tatoueur originaire des îles du Pacifique et malheureusement, notre paradis a été victime des radiations suite aux essais nucléaires de 1966 à 1996, a-t-il déclaré, avant de poursuivre : Aujourd’hui nous comptons énormément de gens atteints du cancer et j’aimerai utiliser ma position afin qu’ils puissent obtenir réparation. Je m’appelle Teaniva Dinard et j’aimerai que les Français sachent le sacrifice des Polynésiens pour la grandeur de la France.” Un discours diffusé par nos confrères de Polynésie la 1ère.

La communauté polynésienne était présente à la soirée pour le soutenir. Pas d’écharpe de Mister France, mais une couronne de tiare Tahiti pour Teaniva, et un chant, de remerciement.

Cette année, c’est Mister Corse Lisandre Van Muylders qui remporte l’écharpe de Mister France. Le représentant de Mayotte décroche le titre de premier dauphin, et Mister Hauts de France décroche la place de deuxième dauphin.