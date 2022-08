Papara : de nouvelles structures sportives à la Maison pour tous

Plusieurs équipements structurants, dont une maison pour tous, un skate park et un plateau sportif rénovés, ainsi qu’une nouvelle aire de jeux et une structure « work out » ont été inauguré.

L’ensemble des travaux réalisés représente un coût global de 22 millions Fcfp, financé à hauteur de 12,4 millions Fcfp, soit 56% du coût global des travaux, sur les crédits d’investissement de l’Etat alloués au syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete.

À l’occasion de ce déplacement, l’Administrateur a indiqué que le soutien de l’Etat pour le financement de ces nouveaux équipements allait contribuer au développement des activités sportives, culturelles et associatives au sein de la commune de Papara, en faveur de la jeunesse.

Il a également souligné que la rénovation de la Maison pour tous avait également pour vocation à faciliter l’accueil des demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans leurs parcours de formation professionnelle et de recherche d’emploi.

L’administrateur a enfin souligné que le partenariat entre l’Etat, le Pays et les communes était essentiel à la création de structures d’accueil de proximité visant à répondre aux attentes des habitants des quartiers prioritaires de la ville.