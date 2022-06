Ouverture de droits à l’assurance maladie pour les étudiants polynésiens

Les élèves et étudiants ayant entrepris des études supérieures (hors de Polynésie française) dans un établissement d’enseignement supérieur ou une école reconnus, et qui remplissent les conditions de résidence du régime seront admis au titre de l’assurance maladie et sans condition de ressources.

Ces mêmes dispositions sont prévues pour les étudiants ayant entrepris un parcours d’études supérieures, hors Polynésie française, lors de leur séjour de courte durée en Polynésie française.

Les étudiants concernés devront renseigner et présenter à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) une attestation de droit aux prestations en nature des assurances maladie-invalidité pendant un séjour sur l’autre territoire dite « formulaire 980-04 » disponible en téléchargement sur le site « ameli.fr » de l’assurance maladie métropolitaine.