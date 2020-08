Opération Lady Box : collecte de produits d’hygiène intime féminine du 7 au 29 août

Le ministère de la Famille et des solidarités, en charge de l’égalité des chances, annonce le lancement de l’Opération Lady Box qui se tiendra du 7 au 29 août. Le but de cette opération est de venir en aide aux femmes et de sensibiliser la population à la question de la précarité menstruelle.

La « Lady Box » est une boîte de collecte de « produits d’hygiène intime féminine » mise à disposition dans 13 points stratégiques de l’île de Tahiti. Les dons seront ensuite redistribués à des établissements impliqués dans l’accompagnement et le soutien aux femmes.

Ces 13 points stratégiques sur l’île de Tahiti sont :



– Centre Vaima

– Hôpital du Taaone

– CPS – Mamao

– Hyper U Pirae

– LS Proxi Pirae

– Super U Venustar Mahina

– LS Proxi Hitiaa

– Pharmacie Tautiare – Faa’a

– Pharmacie Lafayette – Punaauia

– LS Proxi Paea

– LS Proxi Taharuu

– Pharmacie Teva i Uta – Mataiea

– Pharmacie Taiarapu – Taravao

Les établissements impliqués dans l’accompagnement et le soutien aux femmes :

Pu o te hau

La Samaritaine

Centre Tiai nui here

Foyer maternel Maniniaura

La précarité et les difficultés d’accès aux biens et services de première nécessité constituent des facteurs de vulnérabilité supplémentaire, en particulier pour les femmes. En effet, la privation des produits de base que sont les protections menstruelles peut avoir des conséquences hygiéniques et sanitaires importantes, mais également des impacts en termes d’insertion socio-professionnelle et d’estime de soi.

Ainsi donc, en fonction des résultats de cette opération pilote, il sera étudié la possibilité d’une extension vers des mesures plus fortes, dans l’intérêt des femmes qui en ont le plus besoin.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres :



Délégation au développement des communes : soutien aux investissements des municipalités

Moody’s conclue la revue des notations de la Polynésie française pour le premier semestre 2020

Arrêtés d’application de la nouvelle taxe sur les extractions minières

Kit de communication sur la perliculture

Ouverture de débits de boissons temporaires lors des concerts et des spectacles

Deux projets d’investissement d’entreprises soutenus par le Pays

Organisation de l’appel d’offres de la délégation du service public pour le transport aérien interinsulaire

Comité de pilotage du Programme de rénovation urbaine de l’agglomération de Papeete

Maintien des tarifs de fret et de passages maritimes

Modalités d’application du partage par souche devant le tribunal foncier

« Natira’a Fenua » : projet d’harmonisation de l’ensemble des tarifs d’occupation du domaine public

Le Pays procède à la cartographie de ses traitements de données à caractère personnel

Subventions à des associations oeuvrant pour la protection de l’environnement

Accès facilité à la médiathèque de la Maison de la Culture pour les enfants issus de milieux défavorisés

Gratuité des jardins du Musée de Tahiti et des îles pour les écoles de danse

Opération Lady Box du 7 au 29 août

Modification de l’arrêté relatif à la surveillance sanitaire

Soutien à l’association Apair-Apurad

Soutien au Challenge Taure’a prévu en octobre prochain

Loyers des studios et autres infrastructures du Centre d’Hébergement pour Etudiants (CHE) d’Outumaoro

Subventions en faveur des associations Heiva Taure’a et district vaka de Ua Pou