Un conseil des ministres délocalisé avec un guichet « nomade » à Hitia’a O Te Ra

Pour la commune de Hitia’a O Te Ra, la rencontre avec le gouvernement à l’occasion de ce conseil des ministres délocalisé est une aubaine. Le conseil municipal a pu présenter les nombreux projets de chacune des quatre communes associées. « Surtout au niveau de l’adduction d’eau potable. Et pour les jeunes de Tiarei, la priorité, c’est la maison de quartier. À Mahaena, c’est la salle omnisports. C’est aussi l’acquisition d’un petit camion pour garantir le ramassage des déchets dans nos quartiers. Il y a également notre demande de construction d’un pont pour traverser l’autre côté de l’îlot. Le territoire est prêt financièrement à participer à tous nos programmes d’investissement dans chaque commune associée » explique Henri Flohr, maire de Hitia’a O Te Ra.

Des discussions ont également porté sur des projets prioritaires, tels que le déploiement du câble Google et la demande de délégation de compétences du Pays en matière d’aides sociales.

Ce déplacement a surtout permis la présentation des différentes actions portées par le gouvernement et ses services à la population sinistrée de cette commune suite aux intempéries des dernières semaines : « Il y a eu un état des lieux exhaustif fait par la ministre des Solidarités, sur l’ensemble des sinistrés et des demandes qui ont été faites, et où est-ce qu’elles en sont. Avec une petite explication de texte sur certains dossiers où les gens se sont déclarés sinistrés, mais l’enquête a révélé par la suite qu’ils ne l’étaient pas forcément. Mais la plupart des sinistrés ont bien été indemnisés ou pris en charge » déclare le président du Pays, Moetai Brotherson.

Les membres du gouvernement ont profité de l’occasion pour visiter le futur Centre des Jeunes Adolescents de Hitia’a O Te Ra, ainsi que la Maison du Patrimoine, dotée d’un musée et d’une bibliothèque, ouverte au public depuis 2014.

Et pour la deuxième fois, le conseil des ministres délocalisé s’était déplacé avec des représentants de plusieurs services du Pays : des agents des services de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), du Service de l’Emploi (SEFI), de la Direction de l’Agriculture (DAG) ainsi que des représentants du cabinet du président et du ministère de la Fonction Publique et de l’Emploi. Ils étaient présents à un guichet « nomade, un guichet unique ponctuel visant à récolter et solutionner certaines doléances d’habitants qui avaient fait le déplacement.