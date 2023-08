Un système de gestion pour harmoniser les escales des navires et des voiliers en Polynésie

« Le développement de la croisière et de la plaisance en Polynésie française met en lumière les conflits d’usage qui peuvent survenir dans nos lagons et dans l’utilisation de nos infrastructures maritimes, et souligne la nécessité de se doter d’un moyen fiable permettant d’assurer la gestion des espaces maritimes afin d’en faciliter le partage paisible pour tous les usagers. Il apparait que les marinas et les zones de mouillage réservées dans les lagons sont saturées, ce qui favorise les mouillages sauvages et alimente les conflits avec les résidents », indique le communiqué du Conseil des ministres.

« De la même manière, les professionnels du secteur maritime soulignent les conflits d’utilisation des quais ou des zones de mouillage dédiées dans les îles, du fait qu’il n’existe pas d’autorité en capacité d’attribuer une place réservée et dédiée. Cette situation a pour effet de priver les compagnies maritimes internationales et les prestataires locaux de la visibilité nécessaire à la commercialisation de la destination », précise le communiqué.

« La Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) a été chargée en 2021 de la mission de conception et de coordination d’un projet de gestion des escales (…) afin d’assurer la régulation des escales des navires dans les eaux intérieures des îles de la Polynésie française ».

Traçabilité des passages

Ce projet devrait permettre « la régulation des flux des navires et la connaissance de leur positionnement ; la lisibilité pour les opérateurs de la croisière qui réservent entre 3 à 5 ans à l’avance ; la possibilité pour les propriétaires de navires d’organiser leur séjour à travers les îles de la Polynésie française via une réservation précise de leurs points de mouillages, permettant ainsi une traçabilité de leur passage et de leur présence ; la mise en place de zones de mouillage acceptées, régulées et sécurisées, organisées en coordination avec les communes ;la validation d’une redevance modulée en contrepartie de la réservation d’une place de stationnement et des droits d’usage du domaine public maritime ; et, enfin, l’amélioration de la protection des zones maritimes les plus vulnérables et la diminution de la pression sur les fonds marins ».

Un système de gestion et de réservation centralisé et coordonné, appelé téléservice « ESCALES », actuellement en cours de développement, sera rendu obligatoire pour tous les navires de type yacht, croisière et plaisance. Ce système « génère un planning pluriannuel permettant la validation d’une place de stationnement autorisée en zone de mouillage dédiée ou dans les infrastructures portuaires ».

« Cette réservation de place ou droit d’usage donnera lieu au paiement d’une redevance modulable, payable en ligne via la plateforme ‘ESCALES’, prenant en compte la durée d’occupation de notre domaine public maritime et des services ou prestations proposés ».

Ce système « permettra à la Polynésie française de se doter d’un outil performant de gestion des escales apportant organisation, cohérence et sécurité à ses utilisateurs », conclut le communiqué du Conseil des ministres.

Le compte rendu complet du Conseil des ministres :