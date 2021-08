Opération cartable à Raiatea

Cette année encore, les enfants ont été gâtés : grâce aux généreux donateurs, ils ont reçu chacun 2 sacs à dos, avec à l’intérieur, quasiment tout le nécessaire scolaire : des stylos, des feutres et cahiers et même du gel hydroalcoolique et un masque, afin qu’ils puissent faire une rentrée en toute quiétude.

De quoi alléger les dépenses financières des familles présentes, surtout par les temps qui courent. Une cérémonie honorée par la présence des parents d’élèves et du maire de Uturoa Matahi Brotherson.