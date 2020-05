Nouvelle baisse de 5 Fcfp/l du prix des hydrocarbures, à partir du 1er juin

Afin de poursuivre les efforts de relance économique et de faire bénéficier les Polynésiens de la baisse marquée des prix des hydrocarbures, le Conseil des ministres a approuvé une nouvelle baisse de 5 Fcfp/l du prix de vente au détail des carburants à usage du public et de 5 Fcfp/kg du prix du vente du gaz.

À partir du 1er juin, le prix de vente au détail s’établira à :

130 Fcfp/L pour l’essence sans plomb,

132 Fcfp/L pour le gazole,

97 Fcfp/L pour le pétrole,

et à 218 Fcfp/kg pour le gaz.

Ces nouvelles baisses s’inscrivent dans le cadre du plan de sauvegarde de l’économie permettant une réduction du coût de l’énergie en faveur des Polynésiens.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



Subvention d’investissement en faveur de la S.A.S ONATI pour l’achat de capacité internationale à partir du câble Manatua de Samoa vers les Etats-Unis



Moody’s révise la perspective associée à la note de la Polynésie française de « positive » à « stable



Réouverture de la vente à emporter d’alcool dans les magasins à compter du 2 juin



Le Fonds de solidarité nationale à destination des entreprises polynésiennes étendu au mois de mai



Présentation des comptes administratifs 2019 du Pays



Amélioration du cadre réglementaire et des zones de mouillage de Bora Bora



Règlementation des zones de mouillages dans le lagon de Faa’a et Punaauia



Mesures pour relancer et soutenir la desserte maritime des îles



Mesures de relance du tourisme nautique et fichier de la plaisance



Partenariat entre les chambres d’agriculture de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna



Programmation des événements majeurs de la culture – post Covid-19



Subventions au Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha



Soutien aux sports maohi : subvention à la Fédération des sports et jeux traditionnels – Amuitahiraa tu’aro mā’ohi



Relogement des personnes sans-abri confinées



Création d’un certificat de « randonnée aquatique »