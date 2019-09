New York : nouvelle destination de French Bee en 2020

[ 📢🇺🇸Welcome to New York 🗽🚕]New York vous appelle, French bee vous y emmène !1er vol en juin 2020, avez-vous hâte ?Restez connectés, ouverture des ventes le 18 septembre !😉 Posted by French bee on Thursday, September 12, 2019



“Après une année couronnée de succès sur San Francisco et la Polynésie française, ouvrir une deuxième destination nord-américaine permet d’asseoir le positionnement de French Bee en tant que transporteur low fare incontournable entre la France et les États-Unis. New York et Paris accueillent chaque année des millions de touristes français et américains. Nos appareils de dernière génération leur apporteront confort et qualité de voyage à un prix accessible” a expliqué Marc Rochet, président de French Bee.

En effet, il y aura 7 rotations par semaine entre Paris et New York à compter du 10 juin 2020. Cette nouvelle destination sera desservie avec un Airbus A350-900 (conçu spécialement pour les vols long-courriers) neuf, dont la livraison est prévue pour juin 2020.

Il sera possible de réserver les billets à partir du 18 septembre 2019, date où les prix seront également révélés. Les voyageurs pourront consulter directement le site internet de la compagnie ou se rendre directement en agence de voyages en France et aux États-Unis.

Par ailleurs, en ce qui concerne les rotations entre Paris, San Francisco et Papeete, French Bee tire un bilan positif de sa nouvelle route lancée en mai 2018. Le coefficient de remplissage global devrait atteindre 89%. Sur la ligne Paris-Papeete, French bee est le 2ème transporteur aérien avec près de 35% de parts de marché. Quant au tronçon Papeete-San Francisco, la compagnie détient désormais 10% de parts d’un marché qui a cru de 30%.