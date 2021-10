Marquises à l’UNESCO – Un appel d’offres pour une mission d’accompagnement

La complexité du dossier et ses enjeux, tant locaux, régionaux, nationaux et internationaux, nécessite cet accompagnement afin notamment d’analyser les contextes de communication entourant le projet d’inscription, d’en assurer une veille et enfin de rendre compte et de proposer des éléments de communication sur les actions menées par tous les intervenants dans le dossier de candidature.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 5 novembre 2021 à 12h00.

Plus d’informations auprès de la Direction de la culture et du patrimoine :

par téléphone au 40.50.71.77 ou

par email à l’adresse suivante : [email protected]

L’annonce peut être également consultée en suivant ce lien