L’Unsa Polynésie se revitalise

Les représentants des syndicats membres de l’Unsa Polynésie (l’Union nationale des syndicats autonomes) étaient ce mercredi en congrès afin de réactiver l’Union, en sommeil depuis cinq ans.

“C’est très important parce que les institutionnels n’ont plus d’interlocuteur au sein de l’Unsa, explique Alain Gergaud, secrétaire général de l’Unsa, qui a fait le déplacement depuis la métropole. En fait il existe une vingtaine de syndicats qui s’organisent entre eux, mais il n’existe pas une personnalité morale qui discute avec le Medef, les organisations patronales, le gouvernement, le président ou les institutionnels comme la direction du Travail…”

Le bureau de l’Unsa Polynésie a été reconstitué dans la foulée. Et avec une seule liste en course, c’est sans surprise que Diana Yieng Kow, actuelle secrétaire générale du STIP-AEP (éducation), a été élue à l’unanimité des voix.

Diana Yieng Kow. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Pour respecter les statuts de l’Unsa de métropole, j’ai composé une liste de quatre femmes et de quatre hommes, confie Diana Yieng Kow. D’abord pour respecter la parité, ensuite j’ai balayé les secteurs où on va intervenir, c’est-à-dire la fonction publique de l’Etat, la fonction publique du Pays et le secteur privé.”

Au nombre des dossiers que le nouveau bureau de l’Unsa Polynésie devra dès à présent prendre en main, on compte “la pénibilité, la retraite, le pouvoir d’achat et des dossiers sur les conditions de travail dans certains secteurs d’activité”, poursuit la secrétaire générale fraîchement élue.

Diana Yieng Kow devra toutefois laisser son mandat au STIP-AEP afin de se consacrer à l’Union. Le syndicat se réunira la semaine prochaine pour élire son successeur.

En attendant, les représentants locaux et nationaux de l’Unsa ont rendez-vous ce jeudi à 8 h 30 au ministère du Travail afin d’évoquer les problématiques qu’ils rencontrent sur le terrain.

La composition du bureau de l’Unsa Polynésie



Secrétaire générale : Diana Yieng Kow

Secrétaire général adjoint : Eddy Teagai (État)

Secrétaire général adjoint : Vaiatua Manutahi (FPT)

Secrétaire général adjoint : Bertrand Courtade (privé)

Trésorier : Temarama Varney (État)

Trésorière adjointe : Paola Varney (ANFA)

Assesseure : Karine Johnston (État)