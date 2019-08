Les projets de l’OPH à Tahiti et dans les îles

Des logements sur pilotis à Hotuarea

Dans le cadre de la convention tripartite (Etat – Pays – Communes) qui a pour objectif le relogement des familles recensées dans le périmètre de la RHI Hotuarea (y compris dans la bande de sécurité de l’aéroport) et qui vivent principalement de l’activité de la pêche lagonaire, l’Office Polynésien de l’Habitat envisage de réaliser 8 logements sur pilotis ainsi que des constructions annexes destinées au stockage du matériel de pêche, au stockage hors d’eau des embarcations. Le site disposera d’une mise à l’eau, d’un quai et/ou d’un ponton flottant. Des équipements complémentaires nécessaires à l’activité de pêche seront également intégrés au projet, mais bénéficieront de financements distincts.

Rétrocession de fonciers de l’Etat au Pays

Les procédures de rétrocession et de cession des fonciers de l’Etat au profit du Pays sont en cours. La Commission du domaine (CDD) du 6 décembre 2018 a émis un avis favorable à la rétrocession des divers fonciers de l’Etat au profit du Pays et à l’acquisition avec décote à 100% des fonciers sur lesquels des opérations de logements sociaux sont programmées. L’OPH bénéficiera à l’issue de ces procédures, d’une affectation de la part du Pays en attendant le transfert en pleine propriété. Le financement des études a été sollicité à hauteur de 100% auprès du Pays avec un montant estimé à la hauteur de la subvention (30 000 000 Fcfp) pour un délai prévisionnel de 20 mois.

Une douzaine de logements à Tautira

L’Office Polynésien de l’Habitat envisage par ailleurs de réaliser une douzaine de logements sur une parcelle d’une superficie de 17 154 m², à Tautira, à proximité de la résidence OPH Auehi. Les logements seront destinés à la location simple pour les familles au revenu inférieur à 2 SMIG. Le coût total des études de 19 425 000 Fcfp, sera financé à 100% par le Pays pour un délai prévisionnel de 12 mois (jusqu’à l’attribution des marchés).

Réhabilitation de bâtiments à La Mission

L’Office Polynésien de l’Habitat envisage également de réaliser des études de réhabilitation des 6 bâtiments du lotissement Tepapa, dans la vallée de la Mission, à Papeete, allant du R+1 au R+2, et abritant 29 logements (13 F3, 9 F4, 7 F5), et dont la réalisation date de 1989. Le diagnostic réalisé préconise de s’orienter vers le scénario d’une réhabilitation à l’identique (seuls le gros œuvre et la charpente seront conservés, tout le second œuvre est refait à neuf). Une construction neuve ne permettrait pas l’optimisation du terrain et serait plus coûteuse qu’une réhabilitation. L’opération sera intégralement financée par le Pays par une subvention de 14 280 000 Fcfp, pour un prévisionnel de 9 mois d’études.

Viabilisation de parcelles à Nuku Hiva

Dans une démarche visant à inciter les populations natives des îles à s’y installer durablement et éviter des migrations vers Tahiti, l’Office Polynésien de l’Habitat envisage de réaliser 17 parcelles viabilisés d’environ 700 m² chacune sur une parcelle sise à Nuku Hiva. L’OPH est affectataire de 16 000 m², depuis février 2018, de cette parcelle appartenant à la Polynésie française, propre à la construction de logements. Cette parcelle domaniale d’une superficie totale de 53 791 m² est destinée à la location-vente et les bénéficiaires pourront ainsi prétendre à une aide financière au logement en habitat dispersé en vue d’y édifier un Fare OPH. Le permis de lotir a été déposé en février 2018 pour instruction auprès du service de l’urbanisme. Le coût des travaux sera financé par le Pays par une subvention de 155 000 000 Fcfp, pour un prévisionnel de 15 mois de travaux.

Des lots en location-vente à Makemo

L’Office Polynésien de l’Habitat envisage de réaliser 15 lots de 1 000 m² destinés à la location-vente et d’un espace de cohésion sociale partagé de 1 000 m², sur une emprise totale de 19 000 m² à Makemo. La parcelle domaniale située à 8km du village et à 1km de l’aérodrome a été proposée conjointement par le Pays et la commune pour la réalisation de l’opération. L’OPH est affectataire du foncier depuis février 2018. L’opération s’inscrit dans une démarche visant à inciter les populations natives des îles à s’y installer durablement par la mise en accession à la propriété de parcelles dont la conception et la superficie sont en adéquation avec le modèle de vie polynésien. Les bénéficiaires des parcelles pourront ainsi prétendre à une aide financière au logement en habitat dispersé en vue d’y édifier un Fare OPH. Le coût des travaux sera financé par le Pays par une subvention de 33 300 000 Fcfp, pour un prévisionnel de 12 mois de travaux.

Des projets aussi à Hao

L’Office Polynésien de l’Habitat envisage aussi de réaliser 20 lots de 900 m², 1 accès commun à la plage et 2 espaces verts de 3 000 m², sur une superficie totale de 26 492 m² à Hao. Ce projet, destiné à la location-vente, permettra aux bénéficiaires de parcelles de prétendre à une aide financière au logement en habitat dispersé en vue d’y édifier un Fare OPH. La parcelle domaniale située à 3 kms du village et à 1km de l’aérodrome a été proposée conjointement par le Pays et la commune pour la réalisation de l’opération. A la demande de la commune, les espaces communs du lotissement seront transférés pour la réalisation d’un équipement sportif. Le coût des travaux sera financé par le Pays par une subvention de 63 300 000 Fcfp TTC, pour un prévisionnel de 12 mois de travaux.

