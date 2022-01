Les professionnels de la filière monoï dénoncent la suppression de la taxe à l’export

Les représentants de la filière Monoï de Tahiti sont en colère. En cause : la suppression de la taxe réservée à l’export sur le monoï. Une décision soumise en urgence au vote de l’assemblée de Polynésie le 23 décembre dernier, au milieu du débat sur la TVA sociale.

La taxe, instaurée à la demande des professionnels, permettait depuis 1992 de financer les actions de valorisation et de protection de la filière monoï. Chaque année, c’était en moyenne 40 millions de Fcfp dédiés à la défense de la seule appellation d’origine de Polynésie de la marque Monoï de Tahiti, à la recherche, au développement et à la promotion de cette huile emblématique.

Les professionnels de la filière monoï dénoncent par voie de communiqué “une tentative de déstabilisation”. “Par ce manque de professionnalisme, […] c’est la compétitivité de la filière monoï de Tahiti, la stabilité de son appellation d’origine mais aussi l’image de la Polynésie qui s’en trouvent fragilisées“.

Le projet de loi du Pays voté par l’assemblée précisait pourtant bien que “la suppression de la fiscalité à l’exportation sur le monoï” avait été proposée “après concertation avec les professionnels du secteur”. Une information démentie par les professionnels concernés qui, dans l’urgence, ont mis en place une contribution volontaire afin de remplacer la taxe.

In fine, les représentants de la filière monoï réclament plus de transparence de la part du gouvernement et une meilleure collaboration.