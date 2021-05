Les forains préparent le tiurai

Ils cherchaient une solution depuis des semaines : aujourd’hui, l’association des forains de Faa’a peut enfin commencer ses préparatifs pour le tiurai. Le Pays leur a donné l’accès au site de Vaitupa à condition d’inverser les emplacements du parking et des barraques foraines, pour des raisons de sécurité. Et contrairement aux années précédentes, une seule association pourra s’installer à Vaitupa. Seuls 8 000m2 leur sont accordés cette année contre 15 000 m2 habituellement.

Mais cette solution reste provisoire. En 2022, la seule alternative pour les forains de Polynésie sera Faratea. Avec ce site éloigné de la zone urbaine, les forains craignent une baisse de la fréquentation.

« Ils m’ont donné l’accord de m’installer sur Faratea, sur un site de 25 000 m2, dans la baie de Phaëton », indique Stéphane Philiponneau, président de l’association des forains de Faa’a. « Nous, psychologiquement, on n’est pas prêt cette année. Ca s’est fait à la dernière minute. On va y penser sérieusement pour l’année prochaine, pour essayer de leur créer quelque chose là-bas ».

A Outumaoro, le montage des stands a commencé la semaine dernière. Les enfants devraient pouvoir profiter des manèges du vendredi 11 juin au dimanche 15 août. Après quatre années sur ce site, l’association des forains d’Outumaoro devra elle aussi déménager, l’an prochain.

En attendant, Outumaoro va accueillir quelques-uns des forains qui étaient à Vaitupa les années passées. Et puis cette année, le New loop fait son retour et les nouvelles auto-tamponneuses pour les tout-petits devraient en ravir plus d’un…