Les étudiants des îles s’installent à Outumaoro avant la rentrée de l’UPF

Ce dimanche, c’est jour d’emménagement. Anihau Ah-Scha est en 2ème année de cours préparatoire de professorat des écoles. Il est originaire de Huahine et pour lui, avoir un logement étudiant est indispensable, quitte à ce que le confort soit réduit. « Pour deux personnes, c’est petit, concède-t-il. On a 19-21m², mais on n’a pas le choix. Quand tu viens des îles, de loin, tu n’as pas de famille. Tu n’as nulle part où aller, le logement étudiant ça sauve la vie » .

Cette année, 650 demandes de logement ont été déposées. Deux bâtiments sont en cours de rénovation. Avec les 7 bâtiments habitables du centre d’hébergement étudiant, 320 places sont disponibles, mais ce n’est pas encore assez.

Des critères de sélection sur dossier ont été mis en place. « Ils regardent ton dossier, ton éloignement par rapport à l’endroit où tu veux étudier, et ta situation familiale, décrit Anihau. Tu peux aussi retrouver des personnes de la Presqu’île ou des communes éloignées de Tahiti, même de Moorea » .

Les étudiants partagent une chambre à deux et peuvent profiter des parties communes comme la cuisine et la buanderie. « L’année dernière, j’étais aussi en appart étudiant… dans le bâtiment B, juste en face, sourit Anihau. On va dire que c’est la routine maintenant. En général, les bâtiments sont très conviviaux. Tous les bâtiments s’entendent. C’est quand même une vie en communauté » .

La rentrée des étudiants est prévue ce lundi.