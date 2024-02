Les 20 ans du Lycée hôtelier de Punaauia reportés

Effet indirect de la dépression Nat, le chambardement des agendas. C’est le cas au Lycée hôtelier de Punaauia, qui devait célébrer ses 20 ans d’existence ce vendredi, en présence d’anciens élèves. La direction de l’éducation et de l’enseignement ayant décidé de fermer les établissements scolaires mardi, la direction du Lycée a fait annuler ses commandes, dont le poisson, auprès des fournisseurs.

Plus de 1000 couverts et un ma’a tahiti grandiose avaient été préparés par les élèves et le personnel du lycée en prévision de cet anniversaire.

Pas de perte de nourriture toutefois puisque les produits qui pouvaient l’être ont été congelés.

L’établissement devrait communiquer la date de report prochainement.