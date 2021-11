L’environnement numérique de travail se démocratise dans les établissements scolaires

Les assises du numérique tenues en mars dernier, ont permis de redéfinir la politique éducative du Pays, aux côtés de l’Etat, en matière de numérique éducatif, en associant les acteurs concernés par cette transformation numérique (personnels d’encadrement, enseignants, parents, élus, prestataires de service, associations, partenaires institutionnels). Il s’agissait de se positionner sur la pertinence d’outiller le système éducatif polynésien d’un environnement numérique de travail adapté à ses besoins.

C’est pour répondre aux objectifs issus de ces ateliers que la ministre de l’Education a présenté, jeudi dernier, aux maires de Paea et de Papara, et à un certain nombre de leurs collaborateurs, ce que les « environnements numériques de travail » (ENT), pourront apporter aux établissements scolaires de leurs communes.

Chaque utilisateur, identifié avec un mot de passe, qu’il soit élève, enseignant, parent, pourra, selon son profil, accéder à de l’information personnalisée avec l’assurance de la sécurité de ses données (emploi du temps, supports de cours, exercices, devoirs, projets pédagogiques, dossiers administratifs, résultats scolaires, contacts utiles, ressources documentaires, informations relatives à la vie scolaire…).

Il importe pour l’équipe en charge du projet et de la ministre, de sensibiliser et d’accompagner tous les publics auxquels cet outil est destiné pour une inclusion digitale optimale des élèves tout au long de leur parcours scolaire.

En parallèle, les investissements du Pays, de l’Etat et des communes seront nécessaires pour équiper les écoles en matériels et infrastructures adéquats.