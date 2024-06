Le projet de loi de Pays sur le cannabis thérapeutique adopté à l’unanimité en commission

La règlementation locale du cannabis thérapeutique poursuit son chemin législatif. Avant son examen par l’ensemble des élus de l’Assemblée de la Polynésie française, le projet de loi de Pays « règlementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les

médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes » a été voté – à l’unanimité – par la Commission de la santé et des solidarités, ce mardi.

Le texte prévoit notamment la culture du cannabis « dépourvu de propriétés stupéfiantes » , encadre les conditions d’importation et de cession de semences, les conditions de culture et les variétés de cannabis autorisées, et pose les jalons d’une filière de la culture du chanvre (CBD) au fenua.

Il ouvre la porte aux médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, qu’ils proviennent de l’Union européenne ou d’au-delà de la zone européenne. Les professionnels de santé pourront établir des prescriptions médicales à base de cannabis et les pharmaciens seront autorisés à préparer et dispenser ces médicaments aux patients, à l’instar des patients en France métropolitaine.

En l’état, le cannabidiol (CBD, substance non stupéfiante du cannabis) serait autorisé sur la base de la législation hexagonale en la matière (autorisant un taux de THC maximum de 0,3%) tout en s’appuyant sur les réglementations polynésiennes déjà existantes (en matière de produits et services par exemple, pour ce qui concerne les compléments alimentaires).

Moetai Brotherson s’est engagé à ce que les patients qui le souhaitent puissent légalement être soignés par produits de CBD avant fin 2024.