Le lycée Samuel Raapoto cultive son bien-être

Un climat scolaire serein au sein du personnel encadrant pour des conditions de travail optimisées et un meilleur épanouissement des élèves. Si ces conditions sont loin d’être réunies dans tous les établissements du fenua, certains se donnent les moyens de les améliorer. C’est le cas du Lycée Samuel Raapoto, dont la direction est réunie pendant deux jours pour mettre en route un plan d’action.

Une centaine de collaborateurs, encadrant les quelque 800 élèves du lycée, sont concernés par la formation dispensée par Johann Corbard, venu de métropole à cet effet. « C‘était une volonté à la fois de l’institution diocésaine de travailler sur un plan climat scolaire au niveau des établissements du territoire pour que chaque établissement puisse faire un petit peu un diagnostic, s’interroger sur comment ça fonctionne à ce niveau là, et que chacun puisse se dire ce que l’on peut faire évoluer dans nos pratiques, dans nos protocoles, dans nos démarches pour améliorer le climat s’il y a des besoins » , explique-t-il.

« On a besoin de communiquer. Avec les outils qui sont à notre disposition, on a l’impression de plus communiquer, mais peut-être qu’on ne communique plus aussi bien qu’avant, ajoute-t-il. La communication aussi au niveau des structures scolaires est quelque chose qui préoccupe beaucoup les acteurs » .

Désamorcer les conflits en milieu scolaire ou dans la cellule familiale fait partie de l’équation. « Il faut comprendre certains aspects sur l’atmosphère propice au travail, propice à l’accueil pour que l’ensemble de la communauté éducative, incluant les parents, se sente bien » .

Adapter un climat scolaire favorable en Polynésie est également une priorité pour lutter contre le décrochage scolaire. Plus d’un millier d’élèves sortent chaque année du circuit éducatif avant le baccalauréat.