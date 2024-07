Le gouvernement détaille les travaux en cours à Vaitepiha

« Dans une publication du 19 juillet 2024 sur le réseau social Facebook, le Président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a été interpellé sur la mise en place d’un cadenas sur les grilles d’accès au chantier du parc à proximité de la vallée et de la rivière Vaitepiha situé sur la parcelle cadastrée section AI n° 3 au PK 16 le long de la route territoriale RT3 dans la commune de Tai’arapu-Est, commune associée de Tautira », explique le communiqué.

Des travaux sont en cours, explique le Pays, qui ont pour but d’offrir aux Polynésiens « un espace aménagé, sécurisé et entretenu tout en permettant un accès au lagon et à la rivière.

Ce projet, mené par la direction des affaires foncières, comprend :

– PUBLICITE –

Un parking de 50 places de stationnement ;

Un bâtiment sanitaire ;

Des douches extérieures ;

Un parvis pour les pêcheurs ;

Et des cheminements piétons à travers le site. »

La fin des travaux est prévue pour le mois de septembre. En attendant, le site est fermé au public, « pour des raisons évidentes de sécurité ».

Dans le post qui interpelle le président, un habitant estime qu’un « agent de la DAF de Taravao » « joue au petit chef ». Ce à quoi le Pays répond que « la mise en place d’un cadenas sur les grilles d’accès n’est donc pas un « jeu » auquel se livrerait un « petit chef » de la direction des affaires foncières mais bien une mesure destinée à prévenir tout incident susceptible de mettre en danger la population et de retarder, en conséquence, l’ouverture du site ».

éAu-delà de certains propos durs qui ont pu être tenus dans cette publication Facebook et qu’il tient à dénoncer, le Président retient que la population, et plus encore celle de Tautira, est impatiente de pouvoir profiter de ce type d’espace et de celui de Vaitepiha en particulier.

Ce souhait est pris en compte dans le cadre des prochains investissements que fera le Gouvernement dans les prochains mois.é

Pour toute information complémentaire, la population est invitée à contacter la DAF par courriel à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 40 47 18 18 et 40 47 18 82.