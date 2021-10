Le diacre Tavita, 53 ans au service de l’Eglise

Il est très rare de voir tous les diacres de Hitia’a et Faaone se réunir tous ensemble pour un office dominical exceptionnel. Dimanche matin, une messe a été dite à la paroisse du Sacré Coeur de Hitia’a pour le diacre Tavita, qui se retire de ses fonctions. Pour autant, l’homme d’Eglise garde un foi inébranlable : “il me reste encore des années. Mais c’est lui, le Seigneur, le chef et le patron de ma vie”.

Le diacre Tavita a été formé par le Père Pierre Laporte et c’est en 1981 qu’il est ordonné diacre à Pirae, en premier lieu. Il sera ensuite missionné à Hitia’a, Tiarei et Faaone jusqu’à ce jour. “C’est le plus ancien [diacre] ici, à l’Est”, remarque Père Joël Auméran, vicaire de Papeete.