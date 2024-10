Le chef étoilé Thierry Max à Tahiti

Le chef étoilé Thierry Marx est arrivé hier soir à Tahiti. Le Campus des métiers et des qualifications (CMQP) a organisé pour l’occasion un programme exceptionnel, du 21 au 27 octobre, en lien avec ses actions prioritaires, et destiné tour à tour aux scolaires, aux professionnels et à un très large public.

Son programme sera très chargé puisqu’en plus de ses nombreuses visites de courtoisie, il assurera des masterclass et des conférences, et fera un tour de l’île gourmand avec la CAPL. Il rencontrera également des producteurs locaux pour mieux connaître les produits du fenua.

La thématique culinaire sera traitée sous l’angle de l’excellence, de l’engagement social et environnemental ou encore du patrimoine alimentaire local.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Parmi les temps forts du déplacement du chef étoilé : le TEKAI 2024 le 25 octobre. Une journée dédiée aux métiers du tourisme et de l’art culinaire polynésien, et ouverte au public.

Thierry Marx s’est distingué dernièrement en élaborant les menus des Jeux de Paris 2024. Il dirige 11 écoles de cuisine, supervise 2 restaurants et possède 4 boulangeries.