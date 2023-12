Il était un auteur-compositeur prolifique et reconnu au fenua. Benoît Tupua est décédé à l’âge de 66 ans. Ses chansons « Mama Ella » et « E Lena » ont notamment été interprétées par Gabilou, « Peine de mon cœur » par Gilbert Martin, « Atirana tatou », « Lamepa no te here » ou encore « Notre histoire est impossible » par Aimata.

La levée du corps des pompes funèbres Tehei, à Papara, aura lieu ce samedi à 13h. Il reposera au cimetière Saint Hilaire de Faaa, où il sera enterré à 14h.