L’Arago s’apprête à quitter définitivement les eaux polynésiennes

Une page se tourne. L’arrivée récente du nouveau Patrouilleur Outre-mer, le Teriieroo a Teriierooiterai, signe le départ de l’Arago.

Arrivé à Papeete en 2011, le navire embarquant une trentaine de marins aura parcouru au total « 235 971 nautiques dans les eaux du Pacifique Sud pour mener des opérations internationales de police des pêches, des contrôles de palangriers ou pour réaliser des sauvetages en mer », indiquent les forces armées en Polynésie française.

Le patrouilleur et son équipage ont également « activement participé au soutien humanitaire aux îles Tonga, en délivrant 90 m³ de fret de secours et d’urgence », en 2022, après l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

L’Arago a « également participé de façon régulière à des missions de souveraineté et de reconnaissance d’atolls dans la ZEE polynésienne et de ses abords et a contribué, avec les nations riveraines du Pacifique, à renforcer la sécurité maritime régionale lors des missions ‘Aquarius’ ».

Le patrouilleur appareillera pour la dernière fois de la base navale de Papeete, ce mercredi, pour rejoindre la ville de Brest dans l’Hexagone.