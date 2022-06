La ministre du Travail et des Solidarité fait son “bilan des 100 jours”

COMMUNIQUÉ - La ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, en charge de la Condition féminine, de la Famille et des Personnes non autonomes, Virginie Bruant, a rencontré les chefs des services et établissements sous la tutelle de son ministère, ainsi que les responsables des circonscriptions de la DSFE, afin de présenter son "bilan des 100 jours" et la feuille de route du Ministère.