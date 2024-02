La meilleure connexion Internet est… chez Viti, selon un baromètre

« Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence de façon à représenter la qualité de l’expérience utilisateur pour un usage commun d’Internet », explique l’entreprise sur son site Internet.

L’analyse a été réalisée sur toute l’année 2023, de janvier à décembre. Sur un an, selon NPerf, Ora a fourni le débit descendant (quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde) le plus rapide en Polynésie française, calculé à 70.5 Mb/s avec un temps de latence de 30ms. Idem pour le débit montant (quantité de données que votre connexion peut envoyer en une seconde). Calculé à 36 Mb/s, il serait aussi le plus rapide du fenua.

Selon ce baromètre de l’internet fixe en Polynésie, Ora arrive donc en tête, suivi de près par Vini.

Le débit descendant du fournisseur Internet d’Onati est calculé à 67 Mb/s, soit légèrement inférieur à celui d’Ora. Le débit montant est de 31 Mb/s, avec une latence de 39 ms.

Vodafone, « bien que troisième, montre un potentiel significatif pour augmenter ses performances » estime NPerf. Le débit descendant a été mesuré à 37 Mb/s et le débit montant à 26 Mb/s. Sa latence de 32,37 ms est jugée « compétitive » par NPerf.

