Journée mondiale du tourisme 2021 : le programme

Pour l’édition 2021, l’OMT souhaite porter un regard au-delà des statistiques du tourisme, car derrière les chiffres il y a des personnes. Ainsi, l’évènement sera organisé autour du thème “Tourisme et croissance inclusive”.

Cela introduit également la nouvelle stratégie, Fari’ira’a Manihini 2025 (FM2025), qui s’inscrit dans un développement durable et inclusif de l’industrie en Polynésie française. À cette occasion, les équipes de Tahiti Tourisme, en collaboration avec le ministère du Tourisme, proposent trois actions de communication pour la participation de la Polynésie française.

Action 1

La première action répond à l’objectif principal de mettre en avant les personnes. Les équipes de Tahiti Tourisme ont recueilli 14 témoignages de professionnels du tourisme et d’activités liées au secteur touristique. Ces vidéos devront faire passer un message de soutien, de résilience sur les mesures d’adaptations prises dans le cadre du contexte sanitaire et d’encouragements adressés à la population de la Polynésie française. Ces supports visuels seront diffusés sur les chaînes télévisées locales du 20 septembre au 3 octobre prochain et seront disponibles en replay sur les pages Facebook et YouTube de Tahiti Tourisme.

Action 2

La deuxième action consiste à accompagner la promotion du tourisme d’intérieur par le partage de photos souvenir de vacances dans les îles. Cette initiative sera animée par l’influenceuse Vaimiti Teiefitu, sous un format jeu concours sur les réseaux sociaux. Le but du jeu est d’inciter un résident, ou non, à partager une ou des photos d’activités de leur séjour en Polynésie française avec un habillage spécial « JMT 2021 » et un hashtag créé pour l’occasion. Les internautes seront invités à voter pour leur(s) photo(s) favorite(s). Le jeu sera ouvert du 15 au 26 septembre 2021. La photo qui aura reçu le plus de « like » remportera le jeu concours. À l’annonce des résultats, le gagnant recevra un prix constitué d’un bon cadeau d’Air Tahiti d’une valeur de 120 000 Fcfp et d’un séjour à la pension Chez Parua à Hao.

Action 3

La dernière action se déroulera le jour même, le lundi 27 septembre prochain, et sera scindée en trois parties:

L’annonce du gagnant du jeu concours par l’animatrice influenceuse, Vaimiti Teiefitu

Une compilation des vidéos et/ou photos des contenus énumérés précédemment ;

Un message institutionnel pour sensibiliser les professionnels du Tourisme et la population sur l’importance du secteur touristique dans le développement économique et porter un message d’encouragement sur la reprise progressive des activités et prestations touristiques qui permettra aux acteurs économiques de conserver un bon état d’esprit.

Ces actions permettront de mettre en lumière tous les acteurs de l’industrie du tourisme impactés par la crise sanitaire et d’engager la population dans ce développement du tourisme inclusif.

