JO 2024 : la marina de Teahupoo fermée pour travaux

Depuis l’annonce de la fermeture de la marina de Teahupoo qui va faire l’objet de travaux de réhabilitation, des usagers ont déjà retiré leurs bateaux pour laisser la place. Pour faciliter le déplacement des embarcations, la commune apporte son aide.

“Nous avons mis à disposition un véhicule communal pour remorquer les bateaux…et si ils souhaitent d’autres moyens, ils peuvent bien sûr venir nous rencontrer“, assure le maire délégué de Teahupoo Roonui Tupana Poareu.

Sur sa cinquantaine d’abonnés, la marina compte une dizaine de pêcheurs. Manix Tetopata en fait partie. Il doit renoncer à ses habitudes, se plier aux consignes : il faut retirer son poti marara.

“Tous les matins on est là à la marina, on prépare notre bateau, et on part à la pêche et le soir quand on revient avec du poisson, on a tout à portée de main donc ça facilite les choses, mais avec les travaux qui arrivent ça va tout compliquer… On est obligé de gérer avec tout ça maintenant. “

Désormais, l’accès sera limité pour les pêcheurs. Ils ne pourront plus stationner leurs bateaux sur place mais ils pourront les mettre à l’eau par la rampe. Les prestataires nautiques pourront continuer de stationner sur place mais les embarquements et débarquements de leurs clients se feront ailleurs. Le maire délégué compte sur “un ponton chez l’adjoint Charlot Maoni, il y a aussi le fare mahora de l’autre côté du pont et il y a aussi le quai de Vairao.”

L’accès au site est interdit au public durant les 11 à 14 mois de travaux.