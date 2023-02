J.O. de Paris 2024 : nouveau point d’étape sur les aménagements en cours

Un comité de pilotage co-présidé par Edouard Fritch et le haut-commissaire, Eric Spitz, s’est tenu vendredi dans la commune de Vairao sur la presqu’île de Tahiti. L’occasion pour les autorités et les organisateurs de l’évènement de réaliser « un point d’étape (…) concernant les différents projets en cours tels que les aménagements temporaires sur site, les hébergements des athlètes (…) mais aussi des dispositifs logistiques et humains à mettre en place».